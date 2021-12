Fontainebleau : Nouveau complexe de loisirs

Des travaux d’envergure (rénovation de la façade et du hall de l’Ermitage et construction du nouveau complexe) sont engagés afin de préserver une "offre cinéma" de qualité pour les habitants de Fontainebleau et des villes avoisinantes. Ils disposeront désormais de deux adresses : le Cinéparadis avec six salles, au sein du complexe de la Halle de Villars, aux portes de Fontainebleau ; l’Ermitage et ses cinq salles, situé en centre-ville. Conduit par la SCI Halle de Villars, avec une maîtrise d’ouvrage confiée à la SEM Pays de Fontainebleau, ce complexe revalorise un patrimoine historique : la Halle de Villars, ancien bâtiment industriel du XIXe siècle. Il a pour but de : proposer une offre plus large de cinéma sur Fontainebleau, préserver le patrimoine architectural, redynamiser le quartier au carrefour d’Avon et Fontainebleau, favoriser la mixité des usages pour concilier les envies de chacun (cinéma, restaurants, loisirs), proposer une offre culturelle plus familiale.

Le complexe, de plus de 5 000 m2, comprendra six salles de cinéma ultramodernes dont deux grandes salles, de 340 et 250 places (Cinéparadis); deux restaurants avec une terrasse au sud; des jardins paysagés; une plaine de jeux indoor avec un espace pour les enfants de 18 mois à 3 ans, des jeux pour tous (trampolines, toboggans, château gonflable…), un espace pour les 7-12 ans et un salon de thé, un parking de 250 places gratuites. Le coût global du projet est estimé à 8 millions d’euros. Le financement est réparti entre : l’achat et la construction des bâtiments par la SCI Halle de Villars, propriétaire des lieux et dont la SEM Pays de Fontainebleau est actionnaire majoritaire ; l’aménagement intérieur des bâtiments assuré par chaque locataire. L’ouverture au public est prévue début 2015.