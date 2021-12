Fontainebleau : Modification du périmètre « Forêt de protection »

Le commissaire enquêteur a pu recevoir les observations écrites et orales de nombreux citoyens et associations des communes d'Achères-la-Forêt, Arbonne-la-Forêt, Avon, Bourron-Marlotte, Fontainebleau, Larchant, Samois-sur-Seine, Thomery et Villiers-sous-Grez, toutes concernées par ce périmètre.

Le classement en forêt de protection régi par les articles L. 411 et suivants du code forestier est une mesure très forte puisqu'il confère une protection juridique renforcée. Ainsi, tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements est interdit (défrichement, fouille ou extraction de matériaux, emprise d'infrastructure publique ou privée, exhaussement du sol ou dépôt, implantation d'éoliennes…).

En l'espèce, le périmètre va être modifié en vu de l'aménagement de 12 projets dont le carrefour de la Table du Roi à Avon et du camping de Samois-sur-Seine. Les associations restent vigilantes face à la possible ouverture d'extractions minières.