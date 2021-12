Fontainebleau : les écuries du château transformées en Campus des arts

Inoccupé depuis plus de 20 ans, ce quartier rattaché au domaine de Fontainebleau va reprendre vie. La sauvegarde de ce monument historique (classé en 2008) était devenue une priorité. Le projet retenu, celui du promoteur immobilier Pitch Promotion, va donner naissance, d'ici 2024, à un Campus international d'excellence dédié aux arts, au design et au management culturel.

Constitué de 11 bâtiments (12 000 m²), le campus accueillera, chaque année, 3 000 étudiants titulaires d'un Master d'universités étrangères. Cette “Student House” sera composée de locaux éducatifs et professionnels, de salles polyvalentes et de studios de création, de répétition et d'enregistrement. Des académies spécialisées d'excellence, des entreprises, des associations et des start-up du secteur culturel s'y installeront également.

Parcelle voisine du quartier des Héronnières, le Clos des Ebats (cinq hectares environ) sera, pour sa part, transformé en lieu de vie comprenant la résidence étudiante (874 logements) et un “Parc des arts“ (place des étudiants, grande halle avec un espace de restauration, théâtre en plein air et équipements sportifs).

Enjeu majeur d'attractivité et de rayonnement pour la ville de Fontainebleau et, plus globalement, pour le Sud Seine-et-Marne, ce projet, chiffré à 83 millions d'euros, se présente également comme une opportunité unique en termes de retombées économiques.