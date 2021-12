Fontainebleau : le masque obligatoire en centre-ville

A l'instar de la capitale, la Ville de Fontainebleau a décidé de rendre le masque obligatoire dans certaines de ses rues les plus fréquentées. Le centre-ville est essentiellement concerné (rue Denecourt, rue Grande, rue de Ferrare, place de la République, place de Gaulle, rue du Château, etc.), mais aussi les squares, les aires de jeux, et les jardins du château.

Cet arrêté pris par le préfet en concertation avec le maire Frédéric Valletoux rappelle que le virus affecte particulièrement le territoire départemental. Plusieurs foyers épidémiques y ont été recensés ces dernières semaines et le taux d'incidence était de 24,7 nouveaux cas pour 100 000 habitants au 14 août dernier. A la même date, le taux de positivité des tests atteignait 4 %, en hausse par rapport à la semaine précédente (3,1%). « Le respect systématique des gestes barrières est rendu difficile dans ces espaces en cas de forte affluence », rappelle également la préfecture.

Cette mesure prend effet dès le jeudi 7 août à 7h du matin et pour une durée d'un moi.