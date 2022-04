Fontainebleau : le collège Lucien Cézard enfin inauguré

Il aura fallu quatre ans de travaux et un budget de 16 millions d’euros pour que la réhabilitation et l’extension du vénérable collège Lucien Cézard (construit en 1903) soient achevées. L’inauguration du nouveau bâtiment de 1 564 m2 s’est déroulée le 7 avril en présence, notamment, de Jean-François Parigi, le président (LR) du Département. L’attente est finalement à la hauteur du résultat, car avec son jardin pédagogique, ses grandes baies vitrées et ses espaces arborés, l’établissement de Fontainebleau est une réussite architecturale. Le bâtiment flambant neuf accueille une cantine ultra-moderne pouvant servir plus de 600 repas quotidiens, un pôle technologique et des locaux de maintenance. La rénovation d’un autre bâtiment a permis la création d’un centre de documentation et d’information (CDI) et d’une salle de sport.