Fontainebleau : le Circuit des 25 bosses plébiscité

L’été 2022 aura été un cru exceptionnel marqué par la passion renouvelée et renforcée des Français pour la randonnée. C’est, en effet, le bilan dressé par AllTrails, l’application mondiale (plus de 35 millions d’utilisateurs, 300 000 randonnées proposées dans le monde, dont 30 000 en France), qui recense les sentiers de randonnée et d’excursion.

Plus que jamais plébiscitée, la randonnée correspond aux attentes des Français et de la société : une activité simple, économique et écologique qui permet profiter des merveilles naturelles et architecturales de la France en famille, entre amis ou en solitaire et en toute liberté.

En tête du Top 10 établi par AllTrails figure le Circuit des 25 bosses, à Noisy-sur-Ecole, au cœur de la forêt de Fontainebleau. Cette boucle de 15,4 kilomètres nécessite en moyenne 4h30 pour être parcourue, passant par les 25 petits monts qui rythment son parcours et lui donnent son nom. Ce parcours difficile est un itinéraire idéal pour les adeptes du VTT et du trail, aussi bien amateurs qu’habitués, même s’il propose également des moments de tranquillité.

Le classement :