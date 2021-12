Fontainebleau : le centre d'accueil des migrants a fermé

Prévue pour un an maximum, cette structure sera finalement restée ouverte durant un peu plus de quatre ans et aura pu fonctionner grâce au travail des bénévoles de la Croix-Rouge et d'autres associations locales. Au total, ce sont 624 personnes qui ont été hébergées et accompagnées. Ce centre vient de fermer ses portes pour laisser la place au chantier du futur campus universitaire. A terme, ce sont entre 3 000 et 4 000 étudiants qui fréquenteront ce site.