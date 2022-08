Fontainebleau : la création de l’Institut d’études politique actée pour 2023

C’est officiel. Sylvie Retailleau, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a publié récemment l’arrêté de création de l’Institut d’études politiques (IEP) de l’université Paris-Est. Le prestigieux cursus en sciences sociales et politiques sera disponible dès la rentrée 2023. Il prendra appui sur les formations et l’expertise de l’École internationale d’études politiques de Fontainebleau, implantée à dans la cité royale par l’université Paris-Est depuis la rentrée 2021. L’IEP de Fontainebleau constituera ainsi le 11e IEP de France.

Cette annonce vient récompenser trois années de travail conjoint entre les élus de la Ville de Fontainebleau, Jean-Luc Dubois-Randé, président de l’Université Paris-Est et Yves Palau, directeur de l’École internationale d’études politiques (EEP) de Fontainebleau, mais aussi les équipes de la Ville, de la Région, du Département et des services de l’État.

« Pour notre équipe municipale, cette nouvelle est une première consécration du travail entamé voilà plusieurs années. Elle nous conforte dans l’intérêt de poursuivre notre investissement en faveur d’une ville toujours davantage tournée vers la culture et la formation », s’est réjoui le maire de Fontainebleau, Julien Gondard, assurant vouloir continuer, dans les prochaines années, à déployer les filières paramédicales dans les meilleures conditions possibles sur place et à réfléchir autour de la formation tout au long de la vie.

A l’origine, Frédéric Valletoux, député et ancien maire de Fontainebleau, avait souhaité passer d’une « ville de caserne » à une « ville tournée vers l’excellence en formation ». Ce chemin vers la voie du développement des filières universitaires et de l’enseignement supérieur s’est rapidement manifesté. En témoigne, notamment l’accroissement des classes préparatoires au sein de l’IUT, l’augmentation du nombre de places de l’Institut en soins infirmier, mais aussi la création de l’Ecole de kinésithérapie en 2019. Ce mouvement a connu une accélération cette même année, avec l’engagement de l’université Paris-Est à créer un Campus universitaire à Fontainebleau, notamment organisé autour des sciences politiques et des formations aux métiers paramédicaux.

Cette ambition s’inscrivait plus largement dans l’objectif d’offrir des débouchés universitaires de proximité aux lycéens du Sud Seine-et-Marne. « Les bacheliers de ce vaste territoire ont pendant longtemps été ceux qui poursuivaient le moins leurs études du fait de l’éloignement des filière postbac. A terme, avec les établissements déjà existants comme l’Insead ou l’École des Mines, entre 4000 et 5000 étudiants feront leurs études à Fontainebleau », a conclu Frédéric Valletoux.