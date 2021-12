Fontainebleau : La Bred inaugure son agence rénovée après avoir créé une nouvelle direction régionale

« Il nous faut être implantés localement et répondre aux besoins de tous les marchés ».

Franck Segut, directeur de la nouvelle direction régionale Seine-et-Marne, n'était pas peu fier d'inaugurer dernièrement son agence bellifontaine rénovée. Il faut dire que cette structure, située en plein centre-ville de Fontainebleau, a bénéficié d'un lifting appuyé. Plus de confidentialité, fluidité améliorée pour « l'accueil et le confort des clients et collaborateurs », ajout tout nouveau d'un accès libre-service de 6h à 22h pour traiter les opérations quotidiennes, accès PMR… Loin de se contenter de mots, la Bred a réellement souhaité concrétiser son choix de rester toujours proche de ses clients, malgré l'arrivée des services numériques. « L'idée c'est d'associer le meilleur du digital et une proximité inchangée », souligne le directeur régional. En outre, un nouveau bureau Bred Banque privée, dans lequel exerce un conseiller dédié à la clientèle privée, a été créé. « Des experts du Cercle patrimonial de Melun et du Cercle Premier y interviennent », explique Franck Segut.

Une direction régionale créée

Mais ce n'est pas tout. Après plusieurs années de progression de l'activité, la direction régionale Seine-et-Marne/Aisne s'est dédoublée avec l'objectif de « mieux poursuivre son développement ».

C'est ainsi qu'est née la nouvelle direction régionale Seine-et-Marne Sud, dirigée par Franck Segut et comptant 23 agences mais aussi plus de 100 collaborateurs. Une nouvelle façon de « se rapprocher » de ses 66 000 clients et de leur

« offrir une qualité de service et d'expertise toujours accrue ». Cette nouvelle section, pilotée à Melun, couvre aussi les secteurs de Brie-Comte-Robert, Provins, Fontainebleau, et Nemours. Elle dispose d'un centre d'affaires et d'un cercle patrimonial. « Il existe une vocation de développent assez forte sur le territoire », souligne Franck Segut, pour qui le conseil et l'accompagnement sont des clés à ne pas négliger.

Pour rappel, la direction régionale Seine-et-Marne Nord/Aisne est établie sur les secteurs de Roissy, Pontault, Marne-la-Vallée, Meaux et sur les Hauts de France, avec les agences de la succursale de Soissons. Sa direction régionale, basée à Serris, s'organise autour de 22 agences, d'un centre d'affaires PME et d'un cercle patrimonial.