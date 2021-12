Fontainebleau : L'ONF fait appel à des Volontaires du tourisme

Durant tout l'été, trois Volontaires du tourisme, identifiable avec leurs gilets violets sont déployés sur les sites incontournables en forêt recevant le plus de monde : Isatis, Franchard, Barbizon, Rocher Canon, Apremont, etc. Leur mission ? Améliorer la qualité de l'accueil en forêt, orienter le public et sensibiliser à la protection de ce patrimoine naturel. L'ONF précise que si la fréquentation touristique redémarre, elle est plutôt francilienne et a sensiblement augmenté dans le massif de Fontainebleau. Le public, familial, est aussi moins averti que d'habitude (il se serait, en temps normal, livré à d'autres activités, voire aurait privilégié d'autres destinations estivales).

« Souvent, les visiteurs s'y rendent sans préparer leur sortie, choisissent leur lieu de promenade par habitude et se trouvent bien souvent sous-équipés : pas de carte de localisation ni de guide, équipements non adaptés… Le contexte particulier, ajouté au fait que la majorité des français compte passer leurs vacances d'été sur le territoire national, montre à quel point le besoin d'informer, d'orienter, de guider les visiteurs est grand », indique l'ONF.

C'est pourquoi l'office a souhaité s'associer pour la première fois à cette démarche en forêt domaniale. « Nous sommes ravis d'accueillir ces premiers volontaires à Fontainebleau, qui apporteront des compétences différentes par rapport aux équipes de l'ONF, très présentes sur le terrain en cette période, ou au personnel des offices de tourisme du territoire » souligne Pierre-Edouard Guillain, directeur de l'agence territoriale Île-de-France Est de l'ONF. Le site naturel est, il faut le rappeler, le plus fréquenté de France, avec 11 millions de visiteurs par an.

Les Volontaires du Tourisme



Il s'agit d'un dispositif créé par la Région Île-de-France, et animé par le Comité régional du tourisme Paris Île-de-France, destiné aux jeunes, pour la plupart étudiants en tourisme ou langues, venus de BTS, Master ou encore CFA.



L'initiative, mise en place à la fin de l'année 2016, visait à relancer le tourisme francilien durement touché après les attentats. Il perdure et s'étend dans plus de 75 sites à Paris et en Île-de-France (gares, aéroports, musées, monuments, espaces naturels ou grands magasins). Depuis son lancement, l'opération a attiré 2 200 jeunes.