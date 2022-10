Fontainebleau : l’étudiant Adrien Fauste-Gay à la COP 27

Du 6 au 18 novembre, les décideurs du monde entier se réuniront à Charm el-Cheikh, afin d'aborder les sujets relatifs aux changements climatiques à l’occasion de la COP 27.

Depuis 2018, l’Ecole normale supérieure est accréditée par la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique pour envoyer une délégation d’étudiants observateurs lors des sessions de négociations internationales.

Parmi les huit étudiants sélectionnés cette année, l'un d'eux est un habitant de Fontainebleau. Il s'agit d'Adrien Fauste-Gay. Cet étudiant au département de physique a tourné son projet d'observation de la COP27 autour des négociations environnementales afin de comprendre l'ambiance, les enjeux et les tensions qui les régissent.

« C'est le sommet de négociation climatique le plus important. Il porte la plus grande partie des espoirs de résoudre le problème climatique », confie l’étudiant bellifontain.

« Je me suis spécialisé en biophysique et analyse des systèmes complexes. Je souhaite devenir chercheur et je m'engage de plus en plus contre le réchauffement climatique. J'invite toutes celles et ceux qui refusent de rester les bras croisés et d'assister impuissants au saccage de la planète à s'engager », conclut-il.