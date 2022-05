Fontainebleau : l’escalier en Fer-à-cheval bientôt accessible

Grâce à la campagne d’appel au don initiée par la Fondation du patrimoine (2, 2 millions d’euros collectés), au mécénat de compétences de la société Kärcher et au travail des restaurateurs, le célèbre escalier en Fer-à-cheval du château de Fontainebleau s’apprête à retrouver tout son éclat.

Pour fêter l’achèvement de cette rénovation, des festivités sont prévues le week-end des 21 et 22 mai avec notamment un concert dans la cour d'honneur en partenariat avec “Orchestre à l'Ecole”, des visites guidées “Les entrées royales“ et un spectacle son et lumières sur l'histoire de cet édifice.

Chef d’œuvre de l’architecture et témoin unique de l’histoire de France, l’escalier en Fer-à-Cheval fut, dès sa construction en 1632, admiré puis imité dans de nombreux palais à travers l’Europe.