Fontainebleau : l'ancienne prison reconvertie en logements

Fermée en 1990 et classée aux monuments historiques en 1996, la prison de Fontainebleau était devenue un musée avant une fermeture définitive en 2010. L'actuel propriétaire, le cabinet Lagneau Architectes, a finalement acheté ce bâtiment aux enchères en 2016 pour y construire des logements. Ce projet original va se traduire par la création de 22 appartements qui respecteront l'esprit carcéral du site (la nef et les portes d'entrée ont été conservées, tandis que le cachot, au sous-sol, a été transformé en bagagerie).

Anciennes cellules de 9m2 regroupées, murs abattus et fenêtres ajoutées : la prison a subi un véritable lifting. Les murs des parcelles de promenades ont même été percés pour créer un vaste jardin partagé. Si les appartements apparaissent petits (18 m2), des espaces annexes ont été construits au rez-de-chaussée (une salle de réunion, une laverie et un garage à vélos). Le chantier sera achevé la semaine prochaine et les logements mis en location début 2021.