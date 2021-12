Fontainebleau : Haro sur les vététistes

En principe, la circulation des vélos dans les sous-bois et sur les chemins de moins de 2,5 mètres de large est interdite. Mais des centaines de vététistes bravent allègrement ces interdictions chaque semaine. Denis Bauchard, président de l’Association des amis de la forêt de Fontainebleau, tire la sonnette d’alarme : « Certains sentiers mythiques du massif sont en danger, à cause d’une surfréquentation des adeptes du VTT, qui les dégrade fortement ». L’Office national des forêts, qui vient de dépenser 60 000 € pour la remise en état d’un sentier, va prendre des mesures. Franck Jacobé, responsable de l’accueil du public et de la biodiversité à l’ONF, a déclaré : « Nous souhaitonsrapidement mettre un coup d’arrêt aux abus ! On mettra à disposition des entreprises de loisirs ou des encadrants de manifestation une cartographie recensant les chemins utilisables. Tous les sentiers bleus en sont exclus. Sans compter les autres sentiers étroits où l’érosion menace. En juin, nous installerons à chaque entrée de ces chemins des pictogrammes interdisant l’accès aux VTT. Nous allons aussi essayer d’aller sur le terrain cet été, pour faire de la pédagogie vers les pratiquants de VTT ».