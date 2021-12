Fontainebleau : Festival du court-métrage

Le samedi 28, des courts-métrages seront présentés par des professionnels de l’audiovisuel et des informations seront données sur ce secteur professionnel par Yves Hardouin, directeur du centre d’information et d’orientation du Sud Seine-et-Marne. La créativité sera encouragée et récompensée cette année par un prix sur les courts-métrage et la distinction jeunesse du scénario.

Le dimanche 29 seront projetés quatorze courts-métrages de différentes catégories, film d’animation, comédie, comédie dramatique, fiction… Le festival s’achèvera par un cocktail en compagnie des professionnels des métiers, du réalisateur au comédien, qui répondront aux questions du public. Renseignements auprès de M. Husson, président et organisateur du festival, au 06 65 41 63 12 ou à nowfuture@aliceadsl.fr ou sur le site www.festivaldebleau.free.fr .