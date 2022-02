Fontainebleau et GRDF renouvellent leur partenariat

Cet accord engage GRDF à optimiser et à développer le réseau de gaz à Fontainebleau, à encourager à la conversion fioul/gaz et à massifier la distribution de gaz vert en valorisant le gisement potentiel issus des biodéchets et en s’appuyant sur la montée en puissance du nouveau méthaniseur Equimeth à Moret-Loing-et-Orvanne.

La ville de Fontainebleau a fait historiquement le choix du gaz avec 4 600 foyers (soit environ 60 % de la population) raccordés au réseau. GRDF achemine 150 GWh de gaz chaque année grâce à 63 km de canalisations. Sur la période 2021-2023, ce sont 1, 2 millions d’euros qui vont être investis pour le développement et la modernisation du réseau (raccordement, renouvellement, compteurs communicants...). Pour Fontainebleau, cet accord est une brique stratégique du programme ambitieux “Fontainebleau en Transition“, qui vise une réduction de 40 % du bilan carbone de la ville à l’horizon 2030 et la neutralité carbone d’ici 2050.