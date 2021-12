Fontainebleau : des mesures d'urgence pour le commerce local

“Moteur économique“ essentiel de la cité impériale, le commerce de proximité bellifontain représente quelque 550 entreprises et plus de 1500 emplois. Il est aussi un facteur d'attractivité conséquent, son bassin de chalandise s'étalant de l'agglomération melunaise au Nord, jusqu'à Montargis au Sud et touchant de 80 000 à 100 000 habitants.

« Le commerce local est un vecteur d'image important pour la ville, nous avons beaucoup de commerçants indépendants, de véritables professionnels très attachés à la qualité de leurs produit et au conseil », explique Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau. « Ce moteur a été en grande partie à l'arrêt pendant le confinement et il doit maintenant redémarrer ».

C'est pourquoi la Ville a souhaité prendre une série de mesures dédiées au soutien du commerce local, mais aussi au renforcement de l'attractivité et du tourisme lorsque ce sera possible. « Cela peut prendre, par exemple, la forme de chartes d'engagement dédiée à la santé et à la sécurité », détaille l'élu. La municipalité prévoit notamment d'exonérer l'ensemble des commerces des droits de terrasse et des droits d'enseigne pour l'année en cours. Le stationnement public restera gratuit jusqu'au 1er juin, date à partir de laquelle un bilan sera effectué pour décider des suites à apporter à la mesure.

Extension des terrasses

Parallèlement, dès que les bars et restaurants pourront rouvrir, la municipalité a annoncé vouloir permettre l'extension des terrasses, mais aussi la piétonisation du centre-ville les week-ends, avec une ouverture le dimanche (et ce, jusqu'au 10 juillet). « Il s'agit de leur permettre de retrouver du chiffre d'affaires, tout en respectant les mesures de distanciation pour la sécurité du client, et de relancer ces lieux qui constituent l'oxygène d'une ville », souligne Frédéric Valletoux.

Deux campagnes de communication sont également prévues. La première est destinée aux Bellifontains et aux bassins proches de Fontainebleau, afin d'inciter à acheter localement, tandis que la seconde visera un bassin de vie plus large pour vanter la diversité et la qualité des commerçants locaux, mais aussi des marchés. La plateforme digitale de livraison/retrait de la commune, forte de quelque 75 commerces, sera également maintenue sous la bannière “J'aime mon commerce, je consomme à Fontainebleau“.

« Avant le confinement, plusieurs indicateurs permettaient de conclure que nous étions plutôt sur une dynamique vertueuse. Elle a été stoppée net par le confinement. D'où l'urgence pour nous que l'activité redémarre, en respectant bien sûr les mesures de sécurité sanitaire », conclut Frédéric Valletoux.