Fontainebleau : des lycéens en stage de remobilisation

C’est dans le cadre de l’opération nationale “Vacances apprenantes” que ce stage de cinq jours a été organisé au camp Guynemer et à l’école militaire de Fontainebleau par la Direction départementale des services de l’Education nationale (DSDEN 77). 20 élèves (11 filles et 9 garçons) inscrits dans les lycées professionnels Flora-Tristan de Montereau et Les Pannevelles de Provins se sont ainsi portés volontaires.

Après 2020 et 2021, en pleine crise sanitaire, c’était la troisième édition de cette expérimentation unique en son genre et basée sur une démarche de cohésion et d’engagement. L’École militaire d’équitation du Centre national des sports de la Défense (CNSD) de Fontainebleau a assuré les activités en lien avec le cheval, ainsi que la découverte des métiers et des valeurs militaires. Si la matinée a commencé dans les écuries, la semaine a été ponctuée par une montée des couleurs, un parcours d’obstacles et une séance de “laser run” (compétition combinant course à pied et tir au pistolet laser).

Cette année, la découverte du patrimoine était aussi au rendez-vous avec une visite originale du château de Fontainebleau sous forme d’enquête, tandis que l’équicoaching a constitué une nouveauté.

Apprendre sur soi-même

Mais la démarche originelle du projet est restée la même: amener les jeunes à une prise de conscience et à une déconstruction de leurs postures, afin de mieux les aider à adopter les codes scolaires, professionnels et sociaux. Les différents ateliers ont été assurés par les bénévoles de C’Possible. Fondée en 2008 et proposant notamment du mentorat, cette association vise à favoriser l’accrochage scolaire en sensibilisant les jeunes à la réalité de l’entreprise et aux valeurs sociétales et culturelles.

Lauréat 2022 du prix Armées-Jeunesse, ce projet offre aux jeunes une opportunité unique de découvrir de nouveaux horizons, d’apprendre sur soi-même et sur les autres et d’être acteurs de leur insertion professionnelle et de leur citoyenneté. Cette semaine de remobilisation s’est achevée par une remise des diplômes aux 20 participants.