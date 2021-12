Fontainebleau : Découverte de la forêt en vélo

Il s’agit d’une sortie sportive encadrée par des animateurs Sport nature, adaptée aux cyclistes d’un bon niveau d’endurance, dont la durée est d’environ sept heures (dont trois heures de vélo). Au départ du centre d’écotourisme de Franchard, une vingtaine de cyclistes vont s’élancer sur les routes forestières vers la découverte de l’Espace naturel sensible (ENS) de la plaine de Sorques et des aqueducs de la forêt. Après un repas tiré du sac, les participants visiteront le site de la plaine de Sorques (commune de Montigny-sur-Loing), ENS départemental, en compagnie d’un guide naturaliste. Cette balade naturaliste fera découvrir la grande biodiversité ainsi que les différents milieux naturels de ce site. Eau de Paris, régie municipale en charge de la production, du transport et de la distribution de l'eau potable à Paris, profitera de cette occasion pour présenter l'histoire des aqueducs de la forêt qui traversent la forêt de Fontainebleau. Un éclairage sera apporté sur la richesse écologique de ce patrimoine unique et sur les méthodes d'entretien pratiquées par la régie pour valoriser la biodiversité. Le rendez-vous est à 10h au centre d’écotourisme de Franchard, avec un VTT ou un bon VTC en parfait état de marche, avec kit de réparation, casque, tenue vestimentaires adaptée, vêtement de pluie, eau et repas tiré du sac. Inscriptions au Centre d’écotourisme de Franchard : 01 60 71 11 08 ou franchard@tourisme77.fr .