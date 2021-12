Fontainebleau : commandez vos courses en ligne avec Bleau à la Maison

« Il est important pour nous de s'engager, de se rendre utile, surtout dans une période comme celle que nous traversons ». Deux amis bellifontains, Anthony Landais et Julien Pivetta, viennent de lancer Bleau à la Maison. Les objectifs de ce projet ? « Contribuer à la sécurité et à la santé des Bellifontains », lance d'emblée Julien Pivetta. « L'idée est que les personnes vulnérables puissent se faire livrer et prennent le moins de risques possible, grâce à notre engagement 100 % bénévole”.

Et l'étudiant de poursuivre : « Le “click and collect” est aussi intégré à notre démarche : cette méthode permet de réduire l'affluence et donc le temps d'attente en boutique pour les personnes qui peuvent se déplacer. Cela facilite l'application des mesures barrières ».

Mais ce n'est pas tout. « Notre objectif est d'aider les commerces de Fontainebleau : certains perdent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires en raison du confinement et si on peut leur venir en aide, leur donner un petit coup de pouce avec quelques commandes en plus, ça sera avec grand plaisir », assure Julien Pivetta.

Deux Bellifontains engagés

« Nous sommes tous deux bellifontains, nous aimons beaucoup notre ville, ses habitants », explique Julien Pivetta, indiquant s'être sont engagé régulièrement et bénévolement avec son ami au service d'associations locales, de festivals, etc. « Nous apprécions travailler ensemble et nous portons tous les deux cette volonté de faire œuvre de solidarité. Donc il était important pour nous d'essayer de nous rendre utile, surtout dans cette période difficile », poursuit le cocréateur de Bleau à la maison, qui a ébruité le lancement du projet sur les réseaux sociaux et déjà récueilli des bénévoles pour la livraison à domicile. « C'est très touchant et nous en sommes ravi », confie l'étudiant.

Pour mener à bien cette initiative, le salut technique est venu de Steeve Broutin et de sa plateforme Rapidle, également bellifontain, qui a très rapidement soutenu le projet présenté par les deux amis, en mettant à disposition ses ressources humaines et techniques de son entreprise dédiée au "click and collect" d'un point de vue local..

Un site dédié

Pour accéder au service, les clients sont invités à se rendre sur le site bleaualamaison.fr, sur lequel ils pourront trouver leurs commerçants préférés afin de passer commande. Chaque commerçant référencé bénéficie d'une page e-commerce qui lui est propre et dont le mise en ligne est assurée par la start-up bellifontaine dirigée par Steeve Broutin.

Côté sécurité, les deux porteurs de projet se sont rapprochés de la Réserve civique, une plateforme mise en place par le Gouvernement, afin de sécuriser au maximum l'activité. « Nous avons reçu des plaquettes expliquant la marche à suivre et confectionnons des gants et des masques », souligne Julien Pivetta. Lancée depuis mardi dernier, la plateforme n'attend plus que ses clients pour faire de cette œuvre de solidarité un succès.

Pour suivre Julien et Anthony sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/BleauALaMaison/