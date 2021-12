Fontainebleau : Chants d'amour

Il nous convie à une plongée dans le romantisme allemand du XIXe siècle. Au programme : Johannes Brahms, Liebesliederwalzer, op.52, Neue Liebesliederwalzer op.65 (extraits) ; Felix Mendelssohn-Bartholdy, Sechs Lieder, pour choeur a cappella ; Robert Schumann, Romanzen und Balladen (extraits), pour choeur a cappella. C'est en 1849 que Schumann compose ses Romances et Ballades, quelques temps après la disparition de son ami Félix Mendelssohn, dont six lieder ouvrent ce concert. Brahms compose ses deux cycles des Liebesliederwalzer, pour choeur et piano à quatre mains, alors qu'il s'installe à Vienne dans la deuxième partie de sa vie. Dans ce programme, le choeur Aedes, avec la complicité des pianistes Denis Pascal et Guillaume Vincent, évoque les mille et une facettes du discours amoureux. La mise en scène est de Mathieu Romano. Tarifs : de 13 à 22 €. Informations et réservations au 01 58 71 01 01 ou sur www.festival-idf.fr .