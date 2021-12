Entre chien et loup, les cours et jardins du château ouvrent leurs grilles pour vous faire goûter au plaisir de les parcourir et de (re)découvrir l'histoire du château sous la conduite d'un guide dans une atmosphère unique...

La visite guidée dure une heure et demie.

Tarifs :

plein tarif : 12,50 euros

6-25 ans : 11 euros

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans