Fontainebleau à l'heure impériale

De son coup d'Etat, le 9 novembre 1799 (le fameux 18 Brumaire), à son exil forcé et son mystérieux décès à 51 ans sur l'île de Saint-Hélène, Napoléon 1er aura connu un destin unique. Deux siècles après, le règne de l'un des plus grands personnages de l'Histoire de France suscite toujours autant l'admiration que la controverse. Tout au long de ce règne, les liens entre l'Empereur et la Seine-et-Marne ont été nombreux. La célébration de ce bicentenaire est ainsi l'occasion pour le public de partir sur les traces du premier empereur français dans le département.

C'est bien évidemment le Château de Fontainebleau que Napoléon 1er aura marqué de son empreinte. Un palais qu'il a fait renaître après la Révolution en le restaurant, en le meublant et en l'habitant (plus de dix séjours entre 1803 et 1815). En le visitant, on découvre, tout à la fois, l'homme d'État, le chef de guerre, le chef de famille et le promoteur des arts qu'a été Napoléon 1er. Une étape clé de l'épopée napoléonienne.

Ainsi, c'est à la veille de son sacre, en 1804, que le futur empereur décide de faire de ce château l'une de ses résidences. Il ordonne sa rénovation pour y accueillir le pape Pie VII venu le couronner. Le château est ainsi remeublé en dix-neuf jours ! L'aménagement de la « vraie demeure des rois » va se poursuivre jusqu'en 1814.

À Fontainebleau, l'ancien lieutenant d'artillerie, parvenu au sommet de sa gloire et de sa puissance, a voulu s'inscrire dans la lignée des précédents monarques et asseoir sa légitimité. Il a redessiné les jardins, réaménagé luxueusement les Grands Appartements et a rétabli l'étiquette qui fixait les usages de la vie monarchique. L'ancienne chambre du Roi va ainsi devenir la salle du Trône où se côtoient aujourd'hui symboles impériaux et emblèmes de la monarchie. Quant aux Petits Appartements, situés au rez-de-chaussée, ils dévoilent la vie privée de l'Empereur et de ses deux épouses successives (Joséphine et Marie-Louise). Mais à Fontainebleau, c'est aussi l'infatigable réformateur et père de l'administration française qui transparaît. Son bureau est encore visible dans l'appartement Intérieur, à deux pas du salon Rouge où il a signé son abdication en avril 1814, avant d'adresser ses fameux adieux à la Garde au pied de l'escalier en Fer-à-cheval (actuellement restauré).

Depuis 1986, l'aile Louis XV du château abrite aussi un musée consacré à Napoléon 1er. On y retrouve notamment l'épée, la tunique du sacre, le célèbre bicorne, le mobilier de campagne ou encore le berceau du roi de Rome. Au total, plus de 700 œuvres y sont présentées. En 2018, ce musée a été reconfiguré, afin d'intégrer la centaine d'œuvres acquises ou offertes précédemment. Cette année, dans le cadre d'un nouveau redéploiement, il va accueillir une nouvelle collection. Le musée Napoléon 1er présentera alors un ensemble de nouvelles œuvres, sept acquises (dont six par préemption de l'Etat) et 24 offertes depuis trois ans. Désormais, les nombreux visiteurs n'attendent plus que la réouverture du château pour célébrer dignement ce bicentenaire.