Fontainebleau à l’heure de Noël

En raison du contexte énergétique actuel, les décorations de Noël seront sobres et responsables cette année. Ainsi, tous les éclairages ont progressivement été changés par des LED, afin de faire baisser drastiquement la consommation d’énergie.

Au programme de ces festivités, il faut, tout d’abord, noter le retour du marché de Noël ouvert place Napoléon jusqu’au 18 décembre. Afin de rendre ce marché le plus authentique possible, de véritables chalets en bois ont été installés. Une vingtaine d’exposants proposent ainsi leurs produits (bougies parfumées, vins et spiritueux, chocolats artisanaux, bijoux de créateurs, décorations de Noël, pains d’épices et jouets).

De son côté, l’Union des commerçants de Fontainebleau invite les habitants à découvrir les vitrines des commerces décorées. Une calèche sera même disponible les 20, 22 et 23 décembre. Il est également possible de participer au jeu “La Vitrine de Noël” en récupérant des tickets chez les commerçants participants. De nombreux cadeaux sont à gagner. L’ambiance musicale est assurée par le Quintet Hot SwingOrchestra et ses instruments directement venus de la Nouvelle-Orléans.

Une patinoire écologique

Autre nouveauté : l’installation d’une patinoire pour patins à roulettes sur la place de la République jusqu’au 25 décembre. Au revoir la patinoire à glace énergivore et coûteuse, bonjour la patinoire écologique ! Un parfait compromis pour proposer une activité à la fois festive, multigénérationnelle et respectueuse de l’environnement. Elle participe également à la lutte contre la sédentarisation portée par le service des sports de la ville et à la valorisation des mobilités douces souhaitée par la municipalité. Afin d’animer la vie nocturne et après la Roller Party organisée le 15 décembre, la patinoire jouera les prolongations le 23 décembre et sera ouverte jusqu’à 21 heures.

Ces festivités riment également avec solidarité. Le traditionnel colis de fin d’année, ainsi qu’un spectacle de la compagnie Barber Shop Quartet seront ainsi offerts aux seniors de la ville le 8 janvier au théâtre municipal. Un repas de Noël sera également offert par la Croix Rouge aux plus démunis le 23 décembre dans la salle des fêtes du théâtre. Enfin, les Restos du Cœur proposeront de jolis emballages cadeaux en échange d’un don libre les 17, 18 et 19 décembre devant l’Hôtel de ville. Ces dons financeront leurs différentes actions caritatives en faveur du logement, du droit, de l’éducation et de la culture.