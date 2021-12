Fonds Résilience : Le Pays de l'Ourcq apporte aussi sa contribution

Le Fonds Résilience, initié par la Région Ile-de-France, la Banque des territoires et les collectivités territoriales franciliennes est spécialement dédié à la relance de l'activité des TPE/PME. Il consiste, pour rappel, en une avance remboursable à taux zéro, sans garantie et sans apport complémentaire, qui est octroyée aux entreprises impactées par la crise sanitaire.

L'aide vise tant la reprise post-confinement que le maintien de l'activité (investissement matériel et immatériel pour répondre à la nouvelle donne sanitaire, réapprovisionnement…). L'ensemble des entreprises, y compris celles issues de l'ESS (économie sociale et solidaire), ayant de 0 à 20 salariés, peuvent faire une demande. Le montant de l'aide peut aller de 3000 à 100 000 euros, selon la taille et les besoins de la structure considérée. Pour être éligibles, elles doivent avoir au moins un salarié et avoir été confrontées à un refus de prêt total ou partiel. Et ce, quel que soit leur statut juridique (entreprises individuelles, associations, travailleurs indépendants et professions libérales…) ou leur secteur d'activité.

Au total, le fonds est doté de 100 millions d'euros : 25 millions par la Région, par la Banque des territoires, 14 millions par la métropole du Grand Paris, 10 millions par la Ville de Paris et 25 millions d'euros par les 70 autres collectivités franciliennes impliquées.

Les dossiers doivent être déposés au plus tard le 31 octobre prochain. La demande se fait en ligne sur https://www.iledefrance.fr/espace-media/fondsresilience/.