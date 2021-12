Fonds “Résilience” : Grand Paris Sud apporte 200 000 euros

L'an passé, la participation de la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud s'était élevée à 400 000 euros. 95 entreprises du territoire avaient été ainsi soutenues avec une avance moyenne de 23 324 euros par entreprise. Compte-tenu de la poursuite de la crise sanitaire, du contexte économique difficile et du maintien de la fermeture d'un certain nombre d'entreprises, la Région et la Banque des Territoires ont décidé de prolonger ce fonds, avec un abondement à hauteur de 12,5 millions d'euros chacune. GPS y contribuera de nouveau à hauteur, cette fois, de 200 000 euros.