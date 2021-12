Fonds Résilience : 2 millions d'euros pour les hôteliers-restaurateurs

Le fonds “Résilience Île-de-France et Collectivités“, lancé par la Conseil régional et la Banque des Territoires, a été abondé par quelque 70 collectivités locales franciliennes. Parmi elles, le Département de Seine-et-Marne, qui a participé à hauteur de 2,5 millions d'euros.

« La Région a sollicité les départements et les intercommunalités souhaitaient abonder ce fonds pour financer une sorte de bonus territorial ; le Conseil départemental a souhaité y répondre favorablement », explique Marc Boriosi, directeur général adjoint en charge de l'éducation, de l'attractivité et des stratégies départementales. « Nous avons d'ailleurs été les seuls à introduire une spécificité dans la convention signée avec la plateforme Initiative Île-de-France, qui gère le fonds pour le compte de la Région : flécher

500 000 euros à destination de toutes les entreprises seine-et-marnaises qui solliciteraient le fonds et cibler le secteur de l'hôtellerie-restauration pour les 2 millions d'euros restants », poursuit le DGA. De l'hôtellerie traditionnelle, en passant par l'hôtellerie de plein air, les gites, les résidences tourismes, les bars, les restaurants et les traiteurs, toutes les filières du secteur sont visées.

« Nous avons fait ce choix considérant que c'est un des secteurs les plus fragilisés par la crise, surtout en Île-de-France, où la réouverture a été plus tardive qu'ailleurs dans l'hexagone », souligne Marc Boriosi, qui précise que les difficultés de ces entreprises perdurent aujourd'hui malgré la reprise.

« Nous pensons que ce secteur sera le plus fragilisé dans la durée », ajoute le DGA, indiquant que le Département envisage donc de faire durer ces aides dans le temps.

Ainsi, des entreprises qui n'auraient pas sollicité le fonds aujourd'hui pourraient y recourir en septembre ou en octobre, au regard des résultats de la saison (le fonds Résilience est maintenu jusqu'à la fin de cette année). « Cela leur permettrait de passer le cap de l'hiver », indique Marc Boriosi.

Dans le Département, les plateformes Initiative Melun Val de Seine et Initiative Nord Seine-et-Marne seront chargées d'instruire les dossiers



Pour déposer un dossier de demande :

www.iledefrance.fr/espace-media/fondsresilience

Plus d'informations :

Seine-et-Marne Attractivité

Tél. 01 60 39 60 39

info@attractivite77.fr