Fondation du Patrimoine : la tuilerie de Bezanleu retenue

Cette année, 100 projets ont été sélectionnés, un par département. Pour la Seine-et-Marne, c'est la tuilerie de Bezanleu qui a été retenue. Cet ancien site industriel va obtenir ainsi une aide de la Mission Patrimoine (entre 20 000 et 300 000 euros). Créée afin de sauvegarder le patrimoine français en péril et portée par l'animateur Stéphane Bern, cette mission a été déployée par la Fondation du patrimoine. Soutenue par le ministère de la Culture et la Française des jeux (FDJ), elle s'est engagée dans la restauration de 627 sites, dont 297 sont d'ores et déjà sauvés. Depuis sa création en 2018, cette initiative a permis de réaliser plus de 600 chantiers pour un montant total de 131 millions d'euros. Les jeux à gratter pour financer les travaux ont été lancés le 30 août.

Le site industriel de Treuzy-Levelay, qui a fabriqué des tuiles plates jusqu'en 1996, va donc revivre au terme des travaux qui seront engagés prochainement. Une excellente nouvelle pour Solange et Désiré Sankara, les nouveaux propriétaires depuis 2016, qui ne manquent pas de projets.