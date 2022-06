“Folles époques !”, le spectacle Épique de Meaux

Des épopées, des héros, des scènes de liesse et des combats à l’épée : c’est un spectacle riche de 19 tableaux et de

2 500 costumes que la Ville de Meaux offre à son public depuis 40 ans maintenant, dans le cadre prestigieux de la Cité épiscopale, au pied de la cathédrale Saint-Étienne.

Concentrant les énergies et les talents de 500 bénévoles (comédiens, danseurs, musiciens et cavaliers), cette neuvième édition de “Folles Époques“ propose une autre vision de notre Histoire. Elle pointe aussi du doigt la démesure des événements qui se sont déroulés au pied même de la cathédrale, convoquant tour à tour Bossuet (surnommé “l’Aigle de Meaux”), Henri IV, Louis XVI ou encore Talleyrand.

Forte de ses atouts, la Municipalité de Meaux a su mettre en valeur son héritage et le maintenir à la connaissance de tous, en faisant de la Cité épiscopale le cadre de ce spectacle nocturne. Alliant un décor unique à une mise en scène originale et utilisant des technologies de pointe (vidéo mapping et 300 jeux de lumière grâce à 900 projecteurs), ce spectacle de 1h15, élaboré notamment par le comédien et écrivain Lorànt Deutsch, réussit à entraîner les spectateurs dans un monde onirique.

Représentations :

les 4, 10, 11 et 17 juin et 1, 2, 8 et 9 juillet à partir de 22 h 45.

Tarifs : 17 euros, 14 euros, 5 euros

(moins de 12 ans). Gratuit pour les moins de 4 ans. Billetterie ouverte à l’Office de tourisme de Meaux et en ligne

(www.spectacle-meaux.fr).