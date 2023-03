Foire de Coulommiers : la fête du terroir

Cette 54e édition, qui va se dérouler du 31 mars au 3 avril, ne dérogera pas à la tradition, avec quatre jours de fête dédiés à la gastronomie et aux produits agricoles. Avec ses 350 exposants locaux, régionaux et nationaux et ses près de 75 000 visiteurs, cette foire est tout simplement la deuxième manifestation la plus importante d’Île-de-France, dans le secteur agricole, après le Salon international de l’agriculture qui s’est déroulé dernièrement à Paris. Une belle vitrine pour la ville de Coulommiers et pour tous ses producteurs et artisans.

Un report en 2020, en raison du Covid-19 et du confinement, des restrictions sanitaires en 2021 et une bagarre déplorable sur fond de consommation excessive d’alcool en 2022. Autant dire que cette 54e édition de la Foire aux fromages et aux vins de Coulommiers, un des événements traditionnels et incontournables en Seine-et-Marne, s’annonce comme celle du renouveau. Comme d’habitude, cette manifestation, très attendue par les amoureux de gastronomie et du terroir, s’étalera sur quatre jours, du 31 mars au 3 avril. Sous ses deux grands chapiteaux (espaces terroir et agricole), elle fera la promotion de certains des meilleurs producteurs régionaux.

© DR - Franck Riester (au centre) et Laurence Picard (à gauche), ancien et actuelle maire de Coulommiers,

étaient présents lors de la dernière édition de la Foire aux fromages et aux vins.

Des producteurs choyés

Pour Sarah Esmieu, présidente du comité d’organisation depuis juillet 2022 et successeure d’André Mouilleron, ce sera le baptême du feu. « Cette foire est une fête du terroir, mais aussi une vraie machine de guerre. Les agents municipaux et nos 15 bénévoles y travaillent depuis un mois. Cette année, on a souhaité vraiment aider les producteurs qui ont beaucoup souffert des crises, sanitaire et énergétique. Nous avons donné la priorité à la qualité des produits présentés », explique-t-elle. Cette année, ce soutien aux producteurs alimentaires va se traduire par une offre de bienvenue (-20 % sur la location d’un stand) aux nouveaux arrivants. Un geste commercial qui a rencontré un joli succès, puisque près de 74 % des exposants (350 au total pour cette édition) seront des producteurs, le reste étant des revendeurs. Cette année, ce sont 200 nouveaux artisans de métiers de bouche qui feront découvrir leurs produits du terroir au public. Enfin, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sera mise à l’honneur cette année, mais des producteurs viendront aussi d’Italie, d’Espagne et de Suisse. Enfin, les tractations vont se poursuivre en coulisses pour que le fromage de Coulommiers puisse décrocher la labellisation “Appellation d’origine protégée” (AOP).

© DR

Des spectateurs fidèles

Avec une entrée gratuite et ouverte à tous, la Foire aux fromages et aux vins de Coulommiers, c’est aussi et surtout une grande fête populaire. Si le record d’affluence remonte à 2018 et à la 50e édition (près de 75 000 visiteurs), les organisateurs attendent encore beaucoup de monde durant ces quatre jours. « On espère atteindre les 70 000 spectateurs. La fréquentation ne faiblit pas. Pour l’économie locale, les retombées sont énormes », confie Sarah Esmieu. À noter que deux navettes de la société Transdev Darche Gros circuleront le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. Les habitants des quartiers de Vaux et des Templiers pourront ainsi se rendre gratuitement sur le site de la foire. Les visiteurs en profiteront pour sillonner le cœur de ville de Coulommiers et découvrir ses commerces, ainsi que le parc des Capucins et la célèbre Grotte de coquillages.

© DR

Les temps forts

Les concours du Brie de Coulommiers, des produits laitiers et des bovins récompenseront les producteurs, tandis que la Confrérie des coteaux briards va organiser également un concours de vins. Pour la première fois, les visiteurs pourront profiter d’une mini-ferme de 200 m2 avec une cinquantaine d’animaux. Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, de nombreux groupes locaux viendront se produire sur scène et assureront l’animation musicale. Quant à la grande soirée dîner-spectacle, elle se déroulera le samedi 1er avril (à partir de 19h30) à la Sucrerie, la salle de spectacles de Coulommiers. À l’affiche : le groupe Abba For Ever et le grand orchestre Tony Bram’s. Le tarif par personne est de 65 euros (réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Coulommiers au 01 64 03 88 09). Cette année, l’offre de restauration a été renforcée. En plus des quatre grands restaurants, il y aura, en effet, une dizaine de points de restauration, dont des food trucks.

Priorité à la sécurité

Les images de la bagarre rangée ayant opposé des spectateurs alcoolisés avaient un peu terni la fête l’an passé. Cette fois, Sarah Esmieu et son équipe ont pris certaines mesures pour éviter ce genre d’incident. « On a interdit la vente au verre d’alcool fort. C’est un endroit de fête où les familles doivent pouvoir venir en toute tranquillité. On souhaite que ce moment soit convivial », souligne la nouvelle présidente du comité d’organisation. La fête du terroir peut donc commencer à partir du 31 mars. « Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les porte-monnaie ! » conclut joliment Sarah Esmieu.