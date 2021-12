Focus sur le label

Cette année, le congrès des maires a donné lieu à une présentation du dispositif et des communes labellisées « Village de Caractère ».

Vincent Eblé, sénateur et président du Département, Lionel Walker, vice-président chargé du tourisme, des musées et du patrimoine, président de SMT et membre du Jury, Michèle Pélabère, conseillère générale, présidente du CAUE, membre du Jury, Jean-Jacques Barbaux, conseiller général, président de l’Union des maires de Seine-et-Marne et membre du Jury étaient présents.

Ce fut l’occasion aussi pour les 5 premières communes labellisées de signer officiellement la convention qui les lie au Département de Seine-et-Marne. Pour cette première édition 2014, ce sont Château-Landon, Donnemarie-Dontilly, Flagy, Larchant et Thomery qui ont signé la charte.

La création du label "Village de caractère de Seine-et-Marne" s'inscrit dans le cadre des orientations du Schéma départemental du tourisme 2009-2013. Son objectif est de valoriser une offre touristique de proximité et d'authenticité destinée aux nombreux visiteurs attirés par le charme des villages seine-et-marnais.

Le Département souhaite ainsi par la création de ce label et de sa propre charte, participer à la valorisation et à la dynamisation de l'offre touristique des communes de moins de 3 500 habitants (448 communes sur 514 que compte le département). Il permettra d’élargir le panel des labels déjà présents en Seine-et-Marne, « Gîtes et Logis de France », « Bistrots nature ».

Ce label, à forte notoriété, a déjà été adopté par 25 départements sous l'appellation "Village de caractère" ou "Villages et cités de caractère".