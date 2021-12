L'industrie automobile en Ile-de-France : les enjeux

A l’image de l’usine d’Aulnay-sous-Bois, la destruction d’emplois de production en Ile-de-France continue. Mais le développement de nouveaux types de moteurs, la présence toujours plus importante d’objets numériques à l’intérieur des véhicules, font de la recherche un enjeu incontournable pour les constructeurs. La concentration d’emplois de recherche au sein de la région constitue pour l’Ile-de-France un atout important.



Première région française de l’industrie automobile



Avec 49 740 emplois salariés en 2012, l’Ile-de-France accueille 23 %% des effectifs de l’industrie automobile française, ce qui en fait la première région automobile devant le Nord-Pas-de-Calais (25 310 salariés), la Franche-Comté (20 700 salariés) et Rhône-Alpes (20 300 salariés). Si la région francilienne compte près d’un quart de l’emploi de l’industrie automobile française, seulement 13 %% des établissements français sont implantés en Ile-de-France. Ce phénomène s’explique par des effectifs moyens plus importants dans les établissements franciliens, notamment par l’implantation des sièges des grands groupes.



Le RAVI, accélérateur de performance



Sur ce marché intervient le RAVI, association régionale des industries de l’automobile en Ile-de-France, qui a vocation à favoriser la création, le développement et la pérennité des entreprises de la filière automobile francilienne, en collaboration avec les partenaires régionaux du développement économique. Cent trente trois membres, représentant tous les métiers de la filière : constructeurs, équipementiers et sous-traitants dans les domaines industriels, sociétés d’ingénierie, moyens d’essai et autres, sont réunis au sein de cette association régionale.