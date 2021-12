FNB : un guide paritaire de bonnes pratiques

Ce guide a été établi pour aider les entreprises à s'organiser pour assurer la sécurité des salariés dans le cadre de la poursuite d'une activité actuellement très affaiblie. Face à la propagation de l'épidémie, la grande majorité des établissements de la consommation hors domicile (restaurants, bars, cafés, discothèques…) ont baissé le rideau et avec eux, la quasi-totalité des entreprises du secteur, les distributeurs-grossistes en boissons. La protection de la santé des collaborateurs constitue une condition essentielle et préalable aussi bien à la poursuite qu'à la reprise de l'activité, même si celle-ci sera longue et difficile. Très rapidement, la FNB et les partenaires sociaux de la branche des Distributeurs Conseil Hors Domicile (DCHD) ont mis en place une Cellule de crise Paritaire pour accompagner les entreprises dans leur responsabilité première d'assurer la protection de leurs salariés et les aider à préparer également “l'après crise”.

Afin d'apporter des réponses adaptées aux particularités de notre secteur, échanges et partage d'informations ont donc permis la réalisation de ce guide qui présente un certain nombre de mesures qui doit faciliter l'adaptation de chaque entreprise au contexte actuel. Le dialogue va par ailleurs se poursuivre au sein de la cellule de crise paritaire qui se réunira une fois par semaine.

https://www.fnb-info.fr/covid-19/branche-dchd-un-guide-de-bonnes-pratiques-paritaire-pour-aider-les-entreprises-a-proteger-leurs-salaries