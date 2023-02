FM Logistic va s’agrandir à Mormant

FM Logistic met son expertise de la logistique des produits de consommation au service de grands industriels, distributeurs et acteurs du e-commerce. C’est le cas, notamment, sur son site de Mormant, où l’entreprise entend poursuivre et développer cette collaboration XL. Implantée dans la commune seine-et-marnaise depuis 2017 après son déménagement de Moissy-Cramayel, la plateforme de FM Logistic (44 000 m2) est actuellement le théâtre de travaux d’extension. Cette phase d’agrandissement, qui devrait être finalisée en mars prochain, se traduira par la création d’une centaine d’emplois supplémentaires sur un site qui compte déjà 250 salariés en CDI et répartis en trois équipes.

Construite à l’origine pour soutenir la croissance de l’activité Biscuit de la multinationale agroalimentaire américaine Mondelez, la plateforme multi-activité, de Mormant a toujours eu vocation à accueillir d’autres clients grâce à ses capacités d’extension. Cela a été le cas notamment en septembre 2020, avec le partenariat noué avec We Bulk, spécialiste du vrac alimentaire bio. Composé actuellement de sept cellules dédiées à l’entreposage des biscuits salés et sucrés (Lu, Milka, Heudebert, Pépito…) et d’une autre allouée à leur conditionnement, le site seine-et-marnais de FM Logistic possède une capacité totale de stockage de 80 000 palettes.

Vingt cellules et 116 000 m2 à terme

À terme et à l’issue des travaux en cours notamment, la plateforme de Mormant pourra accueillir 20 cellules pour une surface totale de 116 000 m². Ici, comme sur d’autres sites en développement, l’ambition de FM Logistic est de favoriser la transition vers des chaînes logistiques omnicanales durables.

Entreprise familiale créée en 1967 et dont le siège se trouve à Phalsbourg, en Moselle, FM Logistic est devenue l’un des acteurs internationaux de référence dans les métiers de l’entreposage, du transport et du conditionnement. Avec 6 500 salariés répartis sur ses 30 sites français (une surface totale de 1,5 million de m2), FM Logistic réalise un chiffre d’affaires de 565 millions d’euros. À l’international, l’entreprise de logistique est présente dans 14 pays (Europe, Asie et Amérique latine principalement). Elle emploie au total 28 600 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros.