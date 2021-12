Flunch : les restaurants de Cesson et de Claye-Souilly menacés de cession

Placée en procédure de sauvegarde en raison d'une baisse de 57 % du chiffre d'affaires de ses restaurants en propre, elle compte céder 57 établissements sur les 227 qu'elle possède. 1 244 emplois sont menacés. Les restaurants seine-et-marnais de Cesson et de Claye-Souilly figurent dans cette liste.

Dans un premier temps, Flunch, qui appartient au groupe Mulliez (Auchan, Décathlon, Boulanger…) et dont le modèle économique est en perte de vitesse, va donc chercher des repreneurs. Une réunion extraordinaire du comité social et économique (CSE) se tiendra le 17 février, afin d'enclencher la procédure d'accompagnement et de reclassement des salariés visés. Ce processus de cession va durer six à huit mois, selon la direction de Flunch.