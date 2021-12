Florence Vinciguerra ambitionne de créer une “maison de la formation”

« Dans les ressources humaines depuis une vingtaine d'années, je me suis lancée à mon compte en 2009 après une dernière expérience en tant que dirigeante d'une agence d'intérim spécialisée », explique Florence Vinciguerra, qui a commencé par proposer des formations dans le secteur de la santé. Grâce à ses contacts noués au fil du temps, elle peut aujourd'hui faire appel à différents intervenants et formateurs pour proposer près de 60 thématiques. Outre le secteur « sanitaire, médico-social et services à la personne », l'Institut couvre les thématiques du “management des femmes et des hommes”, du “management des activités et des organisations” et enfin du “tutorat et de l'accompagnement”. L'Institut s'est ainsi donné pour mission d'apporter les outils les plus en phase avec les mutations qui touchent actuellement l'entreprise.

« Je travaille personnellement avec tous types et toutes tailles d'entreprises, dont le Groupe hospitalier Sud Île-de-France (GHSIF), qui compte près de 2 500 agents », détaille Florence Vinciguerra, qui précise avoir souhaité axer particulièrement son travail sur le management éthique intégrant la diversité et l'égalité professionnelle. Les nouveaux bureaux de l'IFT ont également vocation à devenir une véritable “maison de la formation”, pour permettre aux différents formateurs et consultants d'échanger sur leurs méthodes dans un contexte de réforme du secteur, ou bien pour éviter de travailler seuls.

L'IFT organise, par ailleurs, le 18 décembre, une conférence gratuite sur “Diversité et égalité professionnelle : comment vous engager concrètement ? ” en présence de Dominique Peljak, directeur du GHSIF, de Violaine Trajan, responsable des Labels sociaux à l'Afnor, et en partenariat avec la CPME 77. Il sera question des leviers pour motiver et fidéliser les salariés.