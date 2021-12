Pas celui qui exige de se fondre dans un même moule, mais celui de revendiquer le droit d'être soi, tout simplement, avec son histoire, ses individualités, ses choix. Elles se racontent avec fougue, tendresse, colère et on vibre avec elles. Après Illumination(s), spectacle créé avec des jeunes hommes de la célèbre cité du Val-Fourré, F(l)ammes est le deuxième opus d'une aventure artistique qu'Ahmed Madani mène à partir de collectes de paroles auprès de jeunes habitants de quartiers populaires.

Théatre de Chelles

Place des Martyrs de Châteaubriant, Chelles.

Jeudi 18 avril 2019 de 20h30 à 22h15.

Ahmed Madani

Auteur et metteur en scène, il questionne l'histoire contemporaine dans ce qu'elle a de plus troublant et de plus palpitant et choisit d'écrire une partie de son œuvre à partir de la matière humaine des artistes engagés à ses côtés. F(l)ammes est le deuxième volet du projet Face à leur destin, commencé en 2012 avec Illuminations, réalisé avec de jeunes hommes du Val Fourré.