Flagy rêve de devenir le “Village préféré des Français”

Et si Flagy succédait à Bergheim (Haut-Rhin), le lauréat de 2022 ? Ce serait assurément une fierté pour ses 644 habitants. Mais pour que ce rêve se réalise, ce village du sud de la Seine-et-Marne va devoir devancer ses 13 autres concurrents à l’occasion du concours télévisuel “Le village préféré des Français“ présenté par Stéphane Bern et diffusée prochainement sur France 3. Ouverts jusqu’au 10 mars, les votes en ligne (ou par téléphone) désigneront le vainqueur final.

Des atouts à faire valoir

Village chargé d’histoire, Flagy va présenter ses atouts comme son moulin qui date du XIIIe siècle (propriété de Blanche de Castille, reine de France de 1223 à 1226) et transformé depuis en un restaurant réputé. Il abrite également une église mi-gothique, mi-romane construite entre 1180 et 1225, le manoir de Guemery et le château de Bellefontaine. Enfin, il a la particularité de posséder sept rues parallèles, sept lavoirs et sept puits. Enfin, Flagy se situe dans un espace naturel sensible avec des zones humides et naturelles, ainsi qu’une faune et une flore préservées.

Les 14 villages sélectionnés : Lavoûte-Chilhac (Auvergne-Rhône-Alpes), Druyes-les-Belles-Fontaines (Bourgogne-Franche-Comté), Pontrieux (Bretagne), Beaulieu-lès-Loches (Centre-Val de Loire), Lumio (Corse), Hattonchâtel (Grand Est), Esquelbecq (Hauts-de-France), Flagy (Île-de-France), L’Entre-Deux (La Réunion), Beaumont-en-Auge (Normandie), Belvès (Nouvelle-Aquitaine), Belcastel (Occitanie), Lassay-les-Châteaux (Pays de la Loire), Saintes-Maries-de-la-Mer (Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Vote avant le 10 mars sur ftvetvous.fr/levillage, puis choisir la photo du lavoir de Flagy. Par téléphone : 3245 (taper le 8).