Fives Conveying recherche partenaires locaux et apprentis

Avec près de 8 400 collaborateurs, 1779 millions d'euros de chiffre d'affaires, 100 sociétés présentes dans quelque 30 pays, le groupe Fives – du nom d'un quartier lillois – constitue l'une des rares ETI que compte l'Hexagone. L'entité montévrinoise Fives Conveying, ancrée sur le territoire depuis 60 ans, n'a pas à rougir de ses 40 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés notamment auprès de constructeurs automobiles bien connus tels que Renault, Jaguar ou le groupe PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall).

En effet, la société est spécialisée dans la conception et la réalisation de lignes d'assemblage final de véhicules. Fives Conveying travaille également auprès des marchés de l'acier ou de la logistique, très consommatrice de convoyeurs. « L'ingénierie est notre cœur de métier, nous savons mener des projets, monter des installations et les démarrer en respectant les plannings des clients », précise Pascal Gautier, président de Fives Conveying.

15 emplois à pourvoir

La contrainte principale de l'entreprise réside donc dans la gestion et l'organisation des différentes périodes d'activité pour s'adapter à des niveaux de charge fluctuants. « Nous expliquons à notre personnel que nous ne sommes jamais au bon niveau de charge, soit il y a trop de commandes, soit nous n'en avons pas assez, souligne Pascal Gautier. Les convoyeurs sont notamment installés lors des arrêts d'été des installations de nos clients ». Aussi, faire appel à des acteurs économiques clients seine-et-marnais permettrait de « lisser » ces différentes périodes d'activité en amenant des commandes à l'atelier de 4 000 m2 spécialisé en « serrurerie » (mécano-soudure, découpe plasma, cintrage…).

« Je me suis rendu compte que notre société est peu connue dans le département », confie le président. Aussi, Fives Conveying lance un appel aux entreprises du territoire qui seraient intéressées. « Nous ne produirons jamais moins cher qu'en Pologne, mais avec rapidité et qualité », précise-t-il. La formation est donc cruciale pour Fives Conveying, qui a déjà embauché cette année une vingtaine de personnes et souhaiterait en recruter quinze de plus. « Dans notre ecosystème, nous manquons de lien avec les écoles, signale Pascal Gautier. Nous voudrions accueillir des stagiaires et des apprentis, afin de maintenir nos savoir-faire dans la région ». Enfin, l'entreprise plaide pour une véritable synchronisation des liaisons bus-RER-SNCF pour améliorerl'accessibilité à l'entreprise.

L'appel est lancé, reste à coordonner les efforts des différents acteurs territoriaux pour mener à bien ce projet.