Fitness park muscle son jeu

Lagny, Pontault, Lognes, Villiers-en-Bière, Brie-Comte-Robert, Coulommiers, Roissy-en-Brie, Nanteuil-lès-Meaux, Montévrain, Claye-Souilly, Chelles, Cesson et maintenant Lieusaint. Fitness Park continue de tisser sa toile dans le département avec l'inauguration d'un nouveau club au cœur du centre commercial Westfield Carré Sénart. Ce dernier né a vu le jour le 22 juillet, rejoignant ainsi ses 12 “grands frères” sur le territoire seine-et-marnais.

Ouvert 7j/7 de 6 h à 23 h, ce club au design avant-gardiste s'étend sur 2 200 m2 et est doté d'équipements dernière génération. Au rayon nouveautés, un espace boxe, plusieurs salles de cours collectifs virtuels, ainsi que deux espaces “Haute intensité” connectés.

Le premier, baptisé Burning Park, est consacré aux entraînements de haute intensité par intervalles (HIIT), mixant cardio et renforcement musculaire. Le second site, Cycle Park, évolue dans un environnement immersif. Dédié au vélo d'intérieur, il permet d'alterner phases intensives et phases de (semi) récupération. Sprints, plats, montées et descentes : les sensations sont garanties. La musique et les jeux de lumière contribuent également à vivre une expérience unique.

Comme pour l'ensemble du réseau, le club de Lieusaint propose un abonnement aux prix de 19, 95 euros le premier mois, puis 29, 95 euros les mois suivants, soit moins de 1 euros par jour.

L'ouverture du centre de Lieusaint incarne parfaitement la stratégie prônée par Fitness Park. « Nous souhaitons développer rapidement notre présence et notre notoriété en Seine-et-Marne, confirme Cynthia Belarbi, directrice régionale. Avec quatre ouvertures en deux ans, nous continuons d'intensifier notre réseau et d'ici 2022, nous envisageons de mailler notre zone avec de nouveaux clubs L'objectif est d'entretenir cette dynamique, afin de rester leader dans la région. »

Avec actuellement plus de 210 clubs en France et en Europe (succursales ou licences), 300 000 m2 de surface, 700 000 adhérents et un chiffre d'affaires de 200 milliards d'euros, le groupe Fitness Park est en grande forme.