Finances : le Département toujours bon élève

Pour une collectivité territoriale, c'est la note la plus élevée pouvant être attribuée. Mieux, la note à court terme « A-1+ » est également confirmée. Selon l'agence de notation financière internationale, « les notes de la Seine-et-Marne reflètent sa forte gestion financière, ce qui lui permettra de présenter de très bons résultats financiers en dépit de la pandémie ». Standard and Poor's estime, en outre, que « son endettement restera faible ».

Grâce à sa politique de désendettement menée depuis 2015 et à un pilotage étroit de ses dépenses de fonctionnement, le Département maintient ainsi sa place dans le top 3 des départements français les plus performants financièrement. « Je me réjouis de cette notation, a déclaré Patrick Septiers, le président du conseil départemental. Nous avons su tenir la barre par grand vent et encaisser le choc financier. Notre stratégie de désendettement nous permet, aujourd'hui, de continuer à investir et de traverser la crise avec plus de sécurité financière. »