Fidéliance va participer à la journée mondiale du nettoyage

C'est toute une équipe motivée et sensibilisée qui va investir la forêt de Fontainebleau vendredi, à partir de 14 heures. Les salariés du cabinet d'expertise comptable Fidéliance, dont le siège social se situe au cœur de la ville royale, vont, en effet, passer toute une après-midi à collecter des déchets dans le cadre de l'opération World CleanUp Day, plus grande mobilisation citoyenne et environnementale au monde.

Avec 180 pays participants, ce sont des millions de citoyens qui sont décidés à nettoyer la planète dans le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières. L'objectif des organisateurs est de sensibiliser 5 % de la population mondiale aux enjeux environnementaux.

En France, des milliers de points de collectes vont être mis en place pour ramasser les dépôts de déchets sauvages qui polluent notre environnement.

www.worldcleanupday.fr ou contact@worldcleanup.fr