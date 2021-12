Fideliance s'implante à Lieusaint

Dirigé par Arnaud Audo, expert-comptable et associé au sein de Fideliance, ce 14e bureau vise à offrir aux entreprises implantées dans l'agglomération de Sénart – TPE et PME en particulier – « l'ensemble des compétences clés du cabinet en expertise comptable, audit et conseil ».

Ce sont ainsi cinq managers de Fideliance et deux consultants de Fideliance Digital, spécialisés dans la gestion des réseaux informatiques, qui œuvrent désormais au quotidien dans ces nouveaux bureaux de Lieusaint. Comme le précise Jean-Luc Flabeau, président de Fideliance, « Le Grand Paris Sud constitue un pôle économique particulièrement dynamique avec près de 18 500 entreprises et de nombreux sièges sociaux qui y sont implantés. Présent depuis plus de 20 ans dans la zone de Melun-Sénart, l'ouverture de ce bureau à Lieusaint nous permet de nous rapprocher de nos clients implantés à Sénart, mais également des entreprises industrielles et logistiques du territoire ».

« Fideliance participe depuis de nombreuses années au développement économique de ce territoire. C'est aussi l'objet de mon engagement au sein de l'association ESF* dont je suis le président. L'ouverture d'une antenne locale à Lieusaint s'inscrit dans notre volonté d'accompagner au quotidien le développement des entreprises locales », ajoute Arnaud Audo, associé de Fideliance.

*ESF – Entreprises du Sud Francilien – est une association créée en 1994. Son objectif est de tisser un réseau entre les chefs d'entreprises du bassin économique du Grand Paris Sud et de l'agglomération de Melun Val de Seine.