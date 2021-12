Fideliance Patrimoine intègre deux nouveaux associés

Intervenant en Ile-de-France et dans le bassin lyonnais, Théau Accary et Pierre-Yves Chanut ont pour mission d'accompagner les clients particuliers et les personnes morales – entreprises, associations et professions libérales notamment – sur leurs problématiques de gestion de patrimoine et de protection sociale collective et individuelle : restructuration de patrimoine financier et immobilier, diminution de l'impôt, placement de trésorerie longue de personnes morales, mise en place de contrat de santé/prévoyance/retraite, problématiques de transmission d'entreprise.

Comme le souligne Jean-Luc Flabeau, « Ces nominations démontrent notre volonté de consolider la direction de nos activités en gestion de patrimoine et d'offrir une palette d'expertises la plus complète possible à nos clients, pour proposer un contact central pour toutes leurs problématiques financières et administratives. »

Théau Accary est expert en gestion de trésorerie de personnes morales. Détenteur d'un Master 2 en finance et gestion de patrimoine de l'IAE de Lyon, il débute sa carrière comme chargé de clientèle particulier chez Groupama. Il a également été chargé de développement immobilier et financier, avant de devenir conseiller en gestion de patrimoine à Capitis Conseil.

Pierre-Yves Chanut est expert en protection sociale. Diplômé de l'École de management de Lyon, il débute sa carrière en tant que conseiller commercial particulier à la Caisse d'Épargne, avant de rejoindre La Mondiale. En 2011, il intègre Capitis Conseil en tant que conseiller en gestion de patrimoine.