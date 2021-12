Fideliance et Dubault Biri partenaires

Avec cette opération, le groupe Fideliance (325 salariés, 29 associés, 5 000 clients et 37 millions de chiffre d’affaires) marque une fois de plus sa volonté de répondre aux évolutions actuelles et aux besoins de ses entreprises clientes, notamment dans leurs problématiques juridiques et judiciaires. Le cabinet comptable de Fontainebleau consolide ainsi une offre à la fois verticale (conseil de qualité tout au long de la vie des entreprises) et horizontale (comptabilité, audit, finances, gestion, fiscalité, social et droit, dont le conseil, le contentieux et la médiation). De son côté, le cabinet Dubault Biri & Associés, fondé en 1992 et basé à Evry (Essonne), s’attache à tous les domaines essentiels du droit des entreprises (fiscal, contentieux des affaires, procédures collectives, travail et sécurité sociale).

« Cette collaboration nous permettra d'accompagner encore plus loin nos clients dans de nouvelles missions, souligne Jean-Luc Flabeau, président de Fideliance. Nous avons choisi de travailler avec le cabinet DB & A, car il possède quatre atouts essentiels : la renommée, la pluridisciplinarité, la stabilité et l’implication de ses associés dans l'écosystème. » Maître Véronique Hennequin-Fosse, membre de DB & A, se réjouit aussi de ce rapprochement : « Nous apporterons aux équipes de Fideliance la légitimité d’un cabinet d’avocats, ainsi qu’une impulsion, notamment en matière de médiation, dispositif en plein essor. »