Fid’Impact, la nouvelle marque du cabinet Fideliance

Avec sa nouvelle marque Fid’Impact, officialisée le 1er mars, le groupe Fideliance, cabinet engagé en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE) et labellisé LUCIE, s’engage à respecter les principes directeurs de la RSE élaborés par la norme ISO 26000. Son ambition est d’être un acteur des changements sociétaux et environnementaux. Fid’Impact traduit ainsi son expertise dans ce domaine depuis plus de sept ans déjà.

Répondre aux besoins de durabilité des entreprises

Cette nouvelle marque s’inscrit également dans le plan stratégique 2022-2026 de Fideliance pour répondre aux besoins de durabilité des entreprises en les accompagnant. Les offres de Fid’Impact s’adressent aux clients qui souhaitent formaliser leurs démarches RSE ou devenir entreprises à mission, piloter leurs indicateurs extra-financiers et leur trajectoire de transition, réaliser un bilan carbone ou respecter les obligations réglementaires de reporting (DPEF, CSRD, sustainability, report…).

« L’expert-comptable a un rôle clé dans la transformation RSE des très petites et moyennes entreprises. Notre mission est de favoriser l’acculturation des enjeux environnementaux et sociaux des chefs d’entreprise et de leurs équipes. En tant que professionnels du chiffre, nous conseillons dans la collecte des données, des indicateurs extra financiers pertinents, lisibles, compréhensibles et comparables », déclare Jean-Luc Flabeau, président du groupe Fideliance.