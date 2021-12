Fibre : un camion Orange à la rencontre des habitants

Qu’est-ce que le FTTH (Fiber To The Home) et comment fonctionne-t-il ? C’est à ce type de questions concernant le déploiement de la fibre en Seine-et-Marne que les experts d’Orange vont tenter de répondre durant ces prochaines semaines en partant à la rencontre des habitants du département. Ils se déplaceront à bord d’un camion équipé et qui va faire office de stand d’information. Ce véhicule sera notamment présent le samedi 2 octobre (10 heures-18 heures) au foyer polyvalent de loisirs de Beautheils (24, grande rue), le mardi 5 octobre (10 heures-18 heures) sur le parking de la mairie de Gretz-Armanvilliers (rue du Docteur Hutinel) et le jeudi 7 octobre (10 heures-18 heures) à Lésigny (avenue des Hyverneaux, sur le parking situé à proximité du rond-point du Château). D’autres dates seront communiquées prochainement.