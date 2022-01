Fibre optique : les offres Kiwi sont arrivées

Pour fêter son arrivée en Seine-et-Marne, Kiwi (anciennement E-Téra), l’opérateur de fibre optique dédié aux particuliers, propose une offre spéciale d’abonnement. Tous ses forfaits sont à 29,90 euros par mois pendant trois mois, puis à 34,90 euros mensuels (offre Twin) et à 44,90 euros (offre Shield). Cette offre comprend également une remise de 25 euros à valoir sur l’activation et le raccordement gratuit à la fibre.

Dans le département, plus de 206 000 foyers sont éligibles sur 330 communes couvertes à ce jour par le réseau public Sem@fibre77. À tous ces habitants, Kiwi propose de vivre une expérience numérique inédite. Son objectif est de leur permettre de profiter pleinement de la puissance de la fibre au quotidien et d’accéder au meilleur du divertissement TV en simultané. Au-delà des avantages d’une connexion Très Haut Débit (THD) jusqu’à 1 Giga symétrique, l’offre Kiwi se démarque avec un accompagnement personnalisé et une assistance technique 6j/7. Ses avantages sont nombreux : matériel remplacé gratuitement en 24 heures via Chronopost, pas de dépôt de garantie, portabilité sans frais, cinq mois d’abonnement offerts via le parrainage, mois offerts et essais gratuits chez les éditeurs de contenus TV. À l’horizon 2024, ce sont, au total, 320 000 foyers sur 433 communes qui pourront bénéficier de cet internet ultra-vitaminé.

Confrontés à une consommation du numérique bouleversée par la crise sanitaire et à une explosion globale des usages (télétravail, téléconsultation…), les Seine-et-Marnais ont l’assurance de disposer d’un débit fibre jusqu’à un Giga, aussi bien en réception qu’en émission, inclus dans tous les forfaits, grâce aux performances de la Kiwi box. À la puissance de la fibre, Kiwi est le seul opérateur en Europe à associer dans son offre Shield (internet-téléphonie-TV) une expérience de divertissement la plus riche et la plus différenciée possible avec la Nvidia Shield TV. Ce boîtier android TV est, en effet, devenu une référence mondiale du marché. Pour Kiwi, forte d’une expérience de plus de 20 ans, la proximité et l’accompagnement de ses clients demeurent la priorité.