Fibre : mise en place d'un financement de projet associant dette bancaire et dette privée

Cette dette à recours limité de 50 millions d'euros et d'une maturité de 20 ans permet de diversifier et d'optimiser le financement du projet de 300 millions d'euros d'investissement qui donnera l'accès à la fibre à tous les Seine-et-Marnais.

Le crédit long terme a été arrangé et souscrit par Société Générale Corporate & Investment Banking.En janvier 2015, le Syndicat mixte d'aménagement numérique Seine-et-Marne Numérique attribuait à Covage la délégation de service public pour la conception, l'établissement, l'exploitation, la commercialisation et le financement du réseau FTTH sem@fibre77. Ce réseau d'initiative publique concernera à terme 320 000 foyers.

Société Générale Corporate & Investment Banking, en tant qu'établissement de crédit, et La Banque Postale Asset Management, via ses fonds dédiés au financement de projets d'infrastructure, détiendront chacun 50 % des encours de ce crédit. Le montage intègre une importante période de disponibilité des fonds de quatre ans, cohérente avec la phase de développement et de construction du réseau.

Au terme de cette période de tirage, le crédit sera amorti selon un profil spécifique et sur une durée définis pour tenir compte des équilibres économiques du projet et de la durée du contrat de délégation de service public.

Comme le précise Gabriele Mandurino, directeur financier de Covage, « En plus d'une expérience éprouvée de 10 années d'exploitation de DSP, Covage fait la démonstration de sa capacité à mobiliser des sources alternatives de financement pour ses projets. Ce financement de sem@fibre77 fédère des acteurs du marché de la dette infrastructure au service de tous les Seine-et-Marnais. Nous sommes particulièrement fiers de voir l'une de nos DSP porter l'un des premiers financements de ce type. »