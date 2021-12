Feu vert pour les vacances d'été en France

Représentant près de 7 % du PIB et 2 millions d'emplois en France, le secteur touristique est un acteur économique essentiel, mais aussi en Seine-et-Marne, un territoire qui se classe 2e après Paris en termes de fréquentation touristique.

Pour soutenir les acteurs de la filière, durement impactés par la crise sanitaire, le Gouvernement avait prévu d'annoncer à la mi-mai des mesures. C'est désormais chose faite, avec ce plan « massif » de relance du tourisme, qui prévoit d'engager les Finances publiques à hauteur de 18 milliards d'euros. « Le tourisme (…) est l'un des fleurons de l'économie française, son sauvetage est donc une priorité nationale », a assuré le Premier ministre, qui a parallèlement indiqué que les Français pourraient partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août.

Si de « possibles restrictions très localisées » pourraient intervenir, le ministre a assuré que les estivants pouvaient d'ores et déjà prendre leurs réservations, les professionnels s'étant engagés à les rembourser si l'épidémie devait provoquer une annulation du séjour.

Les deux institutions porteront « l'effort d'investissement » de plus de trois milliards d'euros de financements d'ici à 2023, qui prendra la forme de prêts et d'investissements en fonds propre. Les entreprises du tourisme et de l'événementiel bénéficieront par ailleurs des mesures liées à l'activité partielle jusqu'à la fin de l'année et l'accès au fonds de solidarité pour le secteur des CHR (cafés-hôtels-restaurants), du tourisme, de l'événementiel, du sport et de la culture sera prolongé jusqu'en septembre.